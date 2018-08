Esporte David Silva segue passos de Iniesta e Piqué e se aposenta da seleção da Espanha O meia disputou 125 partidas pelas seleção e marcou 35 gols

A geração campeã mundial em 2010, na África do Sul, perdeu nesta segunda-feira (13) mais um jogador. Depois de Iniesta e Piqué, o meia David Silva, aos 32 anos, anunciou a sua aposentadoria da seleção da Espanha. Em uma carta aberta divulgada no site oficial da Real Federação Espanhola (RFEF, na sigla em espanhol), o jogador do Manchester City revelou que pensou bastante a...