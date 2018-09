Esporte David Duarte destaca que objetivo do Goiás não é liderança e sim se firmar no G4 O alviverde possui 45 pontos e está a dois do 5º colocado, o Vila Nova

Com o primeiro objetivo alcançado na competição, atingir os 45 pontos e ficar fora do risco de rebaixamento, o Goiás encara a Ponte Preta, na próxima sexta-feira (21), às 19h15, no Estádio Olímpico. Com 45 pontos e a dois do líder Fortaleza, o time esmeraldino pode assumir a liderança, caso o time cearense perca e o CSA não vença sua partida, mas esse não é o pensamento i...