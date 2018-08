Esporte David Duarte celebra marca em Floripa Zagueiro é o jogador que mais atuou pelo Goiás no ano e terá duelo especial contra o Figueirense

O confronto no Sul do país diante do Figueirense, amanhã, às 21h30, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, tem um sabor especial para o zagueiro David Duarte. Joia lapidada na Serrinha, o jogador chegará à marca de 40 jogos na temporada pelo Goiás. É o atleta que mais atuou com a camisa esmeraldina no ano. Com apenas 23 anos, David Duarte é gaúcho de Rio...