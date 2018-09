Esporte Darlan Romani fatura a medalha de ouro no arremesso do peso na Copa Continental Representando a seleção das Américas na competição de atletismo, brasileiro vence com a marca de 21,89m

O brasileiro Darlan Romani confirmou neste sábado (8), que está em grande fase na temporada de 2018. Em Ostrava, na República Checa, o catarinense conquistou a medalha de ouro na prova do arremesso do peso da Copa Continental da Iaaf (antiga Copa do Mundo), que termina neste domingo. O atleta, que representou a seleção das Américas, fez uma prova perfeita, obtendo as d...