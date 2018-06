Esporte Dante recebe homenagem no Goiânia Arena e revela que vai criar projeto social em Itumbiara Ex-jogador do Taubaté e do Brasil, Dante comentou sobre cenário do vôlei goiano e diz que pensará bem antes de se tornar político

O goiano Dante foi um dos 11.306 torcedores que acompanharam a virada de virada do Brasil sobre os Estados Unidos, neste domingo (3), no Goiânia Arena, pelo encerramento de jogos da segunda semana de partidas da Liga da Nações. O ex-ponteiro do Taubaté e da seleção brasileira recebeu uma placa pelos serviços prestados com muita dedicação e amor pelo voleibol brasileiro....