Danilo sofre lesão no quadril e Tite confirma Fagner titular contra a Costa Rica

A seleção brasileira sofreu uma baixa de última hora para o duelo com a Costa Rica, sexta-feira (22), pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo da Rússia. O lateral-direito Danilo sofreu lesão no quadril durante o treino desta quinta, na Arena Zenit, em São Petersburgo, e foi vetado pelo departamento médico. A sua vaga será ocupada por Fagner. A ideia de Ti...