Esporte Danilo sofre entorse em treino, rompe ligamento do tornozelo esquerdo e está fora da Copa do Mundo Lateral brasileiro seguirá com o grupo e passará por tratamento, mas tempo de recuperação deve terminar apenas após o fim do Mundial da Rússia

O lateral direito Danilo, da seleção brasileira, sofreu uma lesão em um ligamento do tornozelo esquerdo durante o treinamento da equipe em Cazã nesta quinta-feira (5) e não jogará mais a Copa do Mundo da Rússia. De acordo com o portal ESPN.com.br, a lesão ocorreu após um entorse. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, acompanhou Danilo na realização de exames e comprovou que, dev...