Esporte Danilo se despede do Corinthians e avisa: 'Espero que seja um até breve' Na entrevista coletiva, a esposa e os três filhos do jogador apareceram para lhe presentear com um quadro

Danilo apareceu para a entrevista nesta quinta-feira (29) com a mesma calma de quando deu uma caneta em Ivanovic logo no início da decisão do Mundial de Clubes contra o Chelsea, em 2012. Tranquilo à frente das câmeras, falou pela última vez em coletiva como jogador do Corinthians e não se alterou emocionalmente nem quando a esposa e os três filhos apareceram para lhe p...