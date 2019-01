Esporte Danilo projeta primeiro clássico pelo Vila Nova Revelado pelo Goiás, meia vai viver o duelo pela primeira vez com a camisa do Tigre. Em busca do primeiro gol pelo colorado, jogador reafirma possível comemoração contra ex-clube

Principal contratação do Vila Nova para a temporada de 2019, o meia Danilo ainda não marcou com a camisa colorada. O jogador atuou em cerca de 60 minutos de cada uma das duas primeiras partidas no Campeonato Goiano, e chegou a colocar uma bola na trave, na estreia diante da Aparecidense. A próxima chance do veterano de 39 anos de balançar as redes será no clássi...