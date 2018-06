Esporte Danilo faz trabalhos de transição em campo e se aproxima de retorno à seleção

Ainda não será contra a Sérvia, mas o retorno de Danilo à seleção brasileira deve ocorrer em breve, desde que a equipe avance às oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. Nesta segunda-feira, no último treinamento da equipe em Sochi antes do confronto pela rodada final da fase de grupos da competição, o lateral-direito do Manchester City realizou trabalhos físicos e...