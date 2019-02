Esporte Danilo avalia gol e 4º jogo pelo Vila: 'estou ficando cada vez melhor fisicamente' De volta ao OBA após dois anos, Tigre goleia Crac. Meia faz primeiro gol no Estadual e no time colorado, em casa

Ficou reservado para o OBA o primeiro gol do meia Danilo, de 39 anos, pelo Vila Nova. Foi o gol que deu início à construção da goleada colorada sobre o Crac, por 3 a 0, nesta quinta-feira (31). Para quem ainda cobrava uma boa atuação do camisa 20 no Campeonato Goiano, ela veio nesta 4ª rodada. O desempenho, coroado pelo gol de cabeça, teve auxílio de Alan Mineiro, de 3...