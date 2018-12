Esporte Danilo é sinônimo de Natal feliz para o Tigre Clube colorado confirma contratação do experiente meia e dá presente para torcida

A chegada do experiente meia Danilo, de 39 anos, ao Vila Nova representa um marco para o clube colorado. Com carreira vitoriosa, o jogador chega ao Onésio Brasileiro Alvarenga para agregar valores que extrapolam as quatro linhas. O novo camisa 20 do Tigre foi contratado para ser o símbolo da mudança de patamar que a equipe colorada quer conquistar em 2019.A promessa da atual ...