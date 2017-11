Daniel Serra vence a primeira corrida da Goiânia 500

Líder do campeonato, o piloto Daniel Serra venceu neste domingo, no autódromo de Goiânia, a primeira corrida da Goiânia 500, referente a penúltima etapa da Stock Car. Após largar na pole, o piloto da Eurofarma RC perdeu a liderança da prova apenas no período que os boxes estavam abertos, mas não demorou para recuperar o primeiro lugar e confirmou a superioridade demonstrada nos treinos.

Com o resultado, o paulista de 33 anos aumentou sua vantagem na liderança do campeonato para 27 pontos: 319 a 292, sobre o piloto Thiago Camilo, que terminou a corrida na 8ª colocação.

Ricardo Zonta, em 2º lugar, e Félix da Costa, na 3ª colocação, completaram o pódio. Ainda nesta etapa, os competidores voltam à pista para a segunda bateria.