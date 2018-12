Esporte Daniel Serra se aproxima do bicampeonato da Stock Car Ricardo Zonta sai na pole na etapa final em São Paulo. Na disputa pelo título, atual campeão obtém ainda mais vantagem sobre Felipe Fraga

Com as atenções voltadas para a disputa pelo título da Stock Car entre Daniel Serra e Felipe Fraga, Ricardo Zonta conseguiu algum protagonismo no treino de classificação da etapa final em São Paulo. Neste sábado, o ex-piloto da Fórmula 1 faturou a pole position no Autódromo de Interlagos, em uma atividade que também colocou Serra bem à frente de Fraga no grid de larg...