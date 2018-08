Esporte Daniel Serra confirma boa fase e conquista a pole

Atual campeão, líder da temporada e último vencedor da Corrida do Milhão da Stock Car, o piloto Daniel Serra (foto) segue em ótima fase. Ele conquistou a pole position para a edição deste ano da Corrida do Milhão, que ocorre hoje, no autódromo de Goiânia - a largada será às 11h30. Serra marcou a volta na fase final do treino classificatório em 47s852. Rubens Barrichello l...