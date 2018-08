Esporte Daniel Ricciardo anuncia que deixará Red Bull e assinará com a Renault por 2 anos As duas escuderias já confirmaram a mudança

Na primeira semana das "férias de verão" da Fórmula 1 - tradicional período de descanso da categoria no mês de agosto -, o australiano Daniel Ricciardo anunciou nesta sexta-feira que mudará de equipe na temporada de 2019. O piloto de 29 anos revelou que deixará a Red Bull para assinar um contrato de dois anos com a Renault. As duas escuderias já confirmaram a mudança. ...