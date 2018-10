Esporte Damião volta a sentir problema muscular e desfalca o Inter contra o Vasco Atacante colorado vinha sendo importante nas partidas recentes, balançando as redes ao sair do banco de reservas

Leandro Damião voltará a ser desfalque do Internacional diante do Vasco, nesta sexta-feira, em São Januário. O atacante sentiu um desconforto muscular na coxa, foi vetado pelo departamento médico e ficará de fora do importante confronto válido pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Damião vem sofrendo com diversos problemas físicos e não tem conseguido uma se...