Esporte Damião revela que tomou injeção para encarar o São Paulo: 'Hora do sacrifício' Reserva na temporada atual, o jogador colorado saindo do banco na última partida e marcou dois gols, garantindo a vitória

Autor de dois gols do Inter na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no último domingo, no Beira-Rio, Leandro Damião revelou nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, que precisou recorrer ao uso de uma injeção com medicamento para poder aliviar as dores na coxa direita e atuar no confronto em que o time gaúcho se garantiu na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, c...