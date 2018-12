Esporte Dal Zotto e Fernando Possenti são eleitos os melhores técnicos do ano pelo COB Enquanto Dal Zotto levou a seleção brasileira de vôlei ao vice-campeonato mundial, Fernando Possenti treinou Ana Marcela Cunha, que conquistou o tetracampeonato do circuito de maratonas aquáticas

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta terça-feira (4) que Renan Dal Zotto e Fernando Possenti foram os escolhidos como os melhores técnicos do País no ano de 2018. O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei e o treinador da nadadora Ana Marcela Cunha serão homenageados na cerimônia de premiação, marcada para o dia 18, no Rio de Janeiro. Sob o c...