Da vida em Goiânia ao acesso: Claudio Tencati deseja fazer história no Atlético

Invicto no comando do Atlético, no Campeonato Goiano, o técnico Claudio Tencati foi convidado do POPULAR nesta quarta-feira (7). Em um bate papo revelou a conta do Dragão para avançar à semifinal da competição estadual. Além de ressaltar sobre o planejamento atleticano visando reforços e o restante da temporada da equipe goianiense, salientando também sobre seu desejo de conquistar o acesso à Série A depois de bater na trave duas vezes com o Londrina.

“Sendo atletas pontuais, que vão chegar para ser titular, mas da matemática do Adson (Batista) vou fazer um choro. Óbvio que o clube não vai gastar seu investimento em apenas um momento, mas no início e durante a Série B vamos mexer nessas contratações. Meu choro será para ter umas sete contratações”, frisa o técnico do Atlético, que utilizou 23 jogadores nos 12 jogos entre Goianão e Copa do Brasil.

Morando com a família em Goiânia, o técnico do Atlético contou ao POPULAR que decidiu sair do Paraná para crescer pessoalmente e profissionalmente. “No futebol é possível viajar muito, mas nunca residindo fora. Foram 10 anos no Estado do Paraná, mais as categorias de base e auxiliar técnico. Esse era o objetivo, sair do estado e amadurecer”, explica o treinador atleticano, que deseja conquistar o acesso à Série A pelo Dragão.

“Eu com o Londrina bati duas vezes na trave, 2016 e 2017. O Atlético está com sabor de acesso, acho que uniu o útil ao agradável. Eu buscando acesso e o Atlético querendo voltar”, disse o treinador, que acredita que começar bem a Série B será crucial para o Dragão retornar à Série A.

“É preciso iniciar bem a competição. As dez primeiras rodadas são importantíssimas, nos últimos anos os clubes que conquistaram o acesso começaram bem a Série B. Tiveram oscilações, mas no final administraram pela gordura. Ano passado no Londrina, oscilamos no começo e, no final, lamentamos pontos perdidos no 1º turno”, analisou Claudio Tencati, que quer conquistar o acesso pelo Dragão neste ano.

Confira outros tópicos da entrevista:

A conta para o Atlético avançar de fase no Goiano ainda são duas vitórias?

Mudou um pouco o quadro. Nunca é exata a matemática por causa das variações de pontos dos adversário. Se o Grêmio Anápolis vencer já vai a 21 pontos. Se tornou agora necessário, ter mais 3 vitórias, além do clássico, mais dois jogos. É uma média normal 24 pontos. Aumentou, mas quem sabe daqui a pouco as coisas mudem.

O que achou de Goiânia?

É uma cidade fantástica. Vários atletas que trabalharam comigo, alguns atuam no Goiás, caso do Marcelo Rangel. Me falaram sobre a qualidade de vida da cidade, da beleza. Realmente me encantou. É uma cidade grande, capital de Estado, mas com característica do interior. Londrina e Goiânia têm esse encanto.

Você utiliza algo da sua graduação em campo?

A preparação da universidade me deu a opção de me organizar e planejar. As situações das didáticas do curso (Educação Física) são aplicadas no dia a dia do clube. No Paraná, outros treinadores passaram pelo Londrina e tinha linguajar diferente, falavam que eu era um técnico que falava diferente em função da universidade. Mesmo sabendo que eu não precisava, julguei ser importante.

Qual sua avaliação do Campeonato Goiano depois dos jogos realizados?

Campeonato bem concorrido e está provando agora na reta final pela busca das vagas. Sete a oito equipes de competitividade, no mesmo nível. Na minha opinião dá referência para o Campeonato Brasileiro. Tem uma concorrência na capital, mas com times do interior.

Os clássicos aqui são diferente do Paraná?

A vivência é diferente. Já tinha uma dimensão com confrontos no Paraná, mas não com três times na mesma cidade. Lá (Paraná) tinha o clássico do Café, os jogos contra o Coritiba e Atlético, mas não da mesma cidade. Aqui, os torcedores vivem isso no dia a dia, nas notícias. É um clima diferente, mas tem que ser saudável. É um retrocesso no futebol não ter duas torcidas.

O que o Atlético precisa melhorar?

Temos trabalhado bem a saída de bola, mas quando passamos do campo do adversário é surge a dificuldade. A falta do lateral de se aproximar com o meia, a criatividade. Sempre cobro quatro cruzamentos pelos lados, tabelas, triangulação. Isso cria um nível de jogo. Estamos sofrendo em um setor, jogando por um corredor do campo e precisamos melhorar a confiança da agressividade.

Sobre o clássico, aumenta a responsabilidade se o Goiás entrar com time misto?

Sempre aumenta porque fica o jogo emocional. Recentemente teve o clássico FlaFlu, e o Fluminense não teve o valor da vitória porque o Flamengo com reserva. Independente do time que o Goiás usar, os atletas vão dar seu melhor porque existe concorrência interna no clube.

Como estão sendo as conversas sobre contratações?

Participo efetivamente das contratações. Fiz várias indicações, não só pro Adson mas para o João Paulo Sanches. Temos trazido nomes, Rômulo é um, outros não chegaram porque estão disputando campeonatos e vai ficar para a transição do Brasileiro. Nem sempre todos nomes colocados por eles possuem aval. Estamos discutido bastante para encontrar os nomes, minimizando erros e que resolvam para o Atlético no segundo semestre.

A Série B de 2018 será a mais disputada dos últimos anos?

Vai porque justamente são clubes do mesmo nível. Todos têm sua grandeza. No ano passado o Inter tinha um impacto na Série B, era tido como clube garantido com uma vaga. Esse ano não vejo isso. Todos os clubes estão no mesmo patamar.

Em qual estádio o Atlético deve mandar seus jogos?

Accioly. Até porque o gramado é espetacular. Já tive no Serra inúmeras vezes e o gramado posso afirmar: o Accioly está melhor. Do olímpico não pisei, mas a comissão técnica conhece o gramado e garantiram que o Accioly é melhor. Além de ser a casa do Atlético.

Clássico com duas torcidas no domingo, chegou a hora de lotar o Serra Dourada?

Não há dúvida, pena que o torcedor do Atlético tenha a característica de não ir em grande número. Não sei se por distância ou logística, mas faço o convite para o torcedor. é um jogo importantíssimo para o Atlético. É bacana ter duas torcidas e que compareçam em massa.