Esporte Déficit do Corinthians aumenta em 2018 e clube deve mais de meio bilhão de reais Clube paulista divulgou nesta terça-feira (23) o balanço financeiro de agosto

O Corinthians divulgou nesta terça-feira seu balanço financeiro de agosto, em que apresentou um déficit de R$ 21 milhões nesta temporada e R$ 504 milhões no total. Houve um aumento de 22% no déficit em comparação a julho, quando o número era de R$ 17,3 milhões. Apesar dos números, o clube acredita que conseguirá fechar o ano no azul, pois ainda receberá R$ 20 milhõ...