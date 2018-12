Esporte “Dá para evoluirmos no futebol em todos os sentidos”, diz Alex Ex-jogador com visão crítica e diferenciada, Alex é comentarista da ESPN Brasil e falou sobre o cenário atual do futebol brasileiro

Qual sua avaliação sobre o cenário atual do futebol brasileiro no geral? É nossa paixão maior, não adianta não tentarmos colocar dessa forma, mas, infelizmente, muitas vezes, se torna um subproduto. Dá para evoluirmos em todos os sentidos, iniciando pela organização, para que cada vez evolua mais, melhore mais. Sobre o nível do Campeonato Brasileiro...