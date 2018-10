Esporte Curry faz 51 pontos e Warriors massacra Wizards; LeBron James ganha 1ª no Lakers Depois de três derrotas seguidas, time de LeBron finalmente ganha e evita pior início de temporada do astro

A rodada de quarta-feira da NBA foi cheia de jogos emocionantes, com resultados históricos, e marcas pessoais. Em Oakland, o armador Stephen Curry deu mais um show em quadra e anotou 51 pontos na vitória do atual campeão Golden State Warriors. Em Phoenix, LeBron James venceu pela primeira vez com o Los Angeles Lakers e evitou o seu pior início de temporada regular na c...