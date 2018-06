Esporte Cueva isola pênalti e Peru perde para a Dinamarca na estreia da Copa Em mais uma partida o árbitro de vídeo foi utilizado para a marcação da penalidade

A seleção peruana não disputava uma Copa do Mundo há 36 anos. A expectativa de seus torcedores era grande, tanto é que a ampla maioria do estádio cantava em espanhol em apoio ao time sul-americano. Mas em campo a Dinamarca aproveitou um contra-ataque e venceu a partida por 1 a 0 neste sábado na Arena Mordovia, em Saransk, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. ...