Cuca nega ter pedido desculpas a presidente por criticas à diretoria do Santos

O técnico Cuca não diminuiu o tom da sua crítica sobre o que apontou como falta de profissionalismo da direção do Santos na escalação irregular de Carlos Sánchez no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta sexta-feira (31), o treinador concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé e negou que tenha pedido desculpas, como declarou um dia antes o presidente J...