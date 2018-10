Esporte Cuca diz que Santos precisa derrotar o Fluminense se quiser vaga na Libertadores Time paulista está apenas a 3 pontos da zona de classificação para a pré-libertadores

Em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, o Santos tem grandes chances de obter uma vaga na Copa Libertadores de 2019. "Se quisermos um lugar, é preciso ganhar os três pontos diante do Fluminense", afirmou o técnico Cuca, referindo-se ao jogo deste sábado, às 16h30, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada. Ao mesmo tempo, o treinador disse que não quer p...