Esporte Cuca despista sobre permanência no Santos em 2019: 'O presente é mais importante' Time paulista está na 7ª posição na tabela da competição, com os mesmos 46 pontos do Atlético-MG

O técnico Cuca disse que o foco dele é no presente e em conseguir conquistar com o Santos uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (9), o treinador confirmou que se reuniu com o presidente do clube, José Carlos Peres, e os membros da diretoria Renato, executivo de futebol e volante ainda em atividade no elenco profissional, e...