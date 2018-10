Esporte Cuca confirma dupla de zaga e Yuri no lugar de Alison no Santos Treinador evitou mistério e confirmou alterações no Santos para o duelo contra o Corinthians

O técnico Cuca evitou o mistério e revelou algumas mudanças na equipe do Santos para o clássico com o Corinthians, neste sábado, no Pacaembu. O treinador confirmou que Yuri será o substituto do volante Alison, suspenso, e disse que a dupla de zaga será formada por Luiz Felipe e Gustavo Henrique. Havia expectativa sobre o possível retorno de Lucas Veríssimo para este j...