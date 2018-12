Esporte Cuca é submetido a cirurgia cardíaca e deve ter alta nesta sexta O treinador passou mal durante a partida contra o Cruzeiro, no último dia 23 de setembro, e foi constatado a necessidade da realização de uma cirurgia

O técnico Cuca foi submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira (6), no Hospital Cardiológico Constantini, em Curitiba, para corrigir um problema cardíaco. O procedimento foi realizado com sucesso e a expectativa é de que o treinador receba alta já na sexta. De acordo com familiares, Cuca está bem e descansa em seu quarto no hospital. Ele ainda passará por uma últ...