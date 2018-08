Esporte Cuéllar diz que fica no Flamengo e nega atrito com Rodinei: 'Meu parceiro' Volante renovou contrato até 2022 e diz que vai cumpri-lo, salientando que não existe brigas internas no elenco rubro-negro

O volante Cuéllar negou nesta terça-feira (21) que exista alguma rusga dentro do elenco do Flamengo. Após treinamento no CT do clube em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro, o colombiano aproveitou a entrevista coletiva de imprensa para dizer que não pensa em mudar de clube e que não há problema entre Rodinei e ele, após discussão entre os dois no último domingo, durante a...