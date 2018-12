Esporte CT vai levar nome de atleticano ilustre

O centro de treinamento das categorias de base do Atlético vai receber o nome de um dos dirigentes mais importantes da história do clube. José Martins de Souza Zenha foi muito atuante na administração do clube nas décadas de 80 e 90.Empresário bem sucedido no ramo de madeireiras, Zenha foi presidente do Dragão em uma época em que foram revelados grandes nomes para ...