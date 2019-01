Esporte Crystian terá chance de disputar seu primeiro estadual Destaque da base do Vila Nova, goiano ganha oportunidade no Novo Horizonte

Após passagens pela base do Vila Nova, a transferência para o Santos e a experiência na seleção brasileira, a carreira do goiano Crystian tinha tudo para decolar. Só que o jogador não conseguiu deslanchar. Depois de rodar pelo interior paulista e por outras equipes pelo País, o jogador quer recomeçar no futebol goiano. O atleta será um dos destaques do Novo Horizonte ...