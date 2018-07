Esporte Cruzeiro vira sobre o América-MG e reage na tabela do Brasileirão Destaque do clube celeste foi o meia Arrascaeta, autor de um gol e de uma assistência no duelo no Mineirão

Na estreia de Barcos, o Cruzeiro honrou toda a expectativa em cima do seu elenco ao derrotar o América Mineiro de virada por 3 a 1, em partida realizada na noite desta quinta-feira (19), no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque ficou para Arrascaeta, autor de um gol e de uma assistência no duelo. Com o resultado, o Cruzeiro encosta no pelotão ...