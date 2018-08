Esporte Cruzeiro sofre, bate o Santos nos pênaltis e avança à semifinal da Copa do Brasil Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Fábio, que defendeu as três cobranças santistas, de Bruno Henrique, Rodrygo e Jean Mota

Maior campeão da Copa do Brasil ao lado do Grêmio, o Cruzeiro sofreu para conseguir para eliminar o Santos e conseguir se classificar à fase seguinte nesta quarta-feira, no Mineirão. Após vencer o primeiro confronto por 1 a 0, na casa do rival, o time mineiro foi derrotado de virada, por 2 a 1, mas venceu o duelo nos pênaltis por 3 a 0 e avançou à semifinal da competição. ...