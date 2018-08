Esporte Cruzeiro segura vaga diante do Fla Jogando no Mineirão, Raposa perde para o Flamengo por 1 a 0, mas placar é suficiente para garantir mineiros nas quartas de final

O Flamengo respondeu em chute de Diego de fora da área, que Fábio mandou para escanteio. O árbitro, no entanto, parou a jogada porque Paquetá estava impedido. Na sequência Diego tocou para Éverton Ribeiro, que também bateu para fora. No segundo tempo, o time rubro-negro tentou esboçar uma pressão no início. Marlos perdeu boa chance nos primeiros minutos. O Cruzeiro recuo...