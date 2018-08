Esporte Cruzeiro sai atrás, mas arranca empate com o Bahia no Mineirão Com o resultado, o Cruzeiro completou cinco jogos sem vencer e soma 26 pontos. Do outro lado, o Bahia completou oito jogos sem perder, com 22 pontos.

Em jogo muito disputado e com boas chances criadas, Cruzeiro e Bahia ficaram no 1 a 1 dentro do Mineirão, em Belo Horizonte, neste domingo, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. De cabeça, o zagueiro Douglas Grolli abriu o placar para o time de Salvador no início do segundo tempo, mas Thiago Neves deixou tudo igual quatro minutos depois, c...