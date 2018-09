Esporte Cruzeiro perde pênalti, empata no Recife e deixa Sport na degola do Brasileirão Com 33 pontos, time mineiro ocupa 7ª colocação, já o Sport se mantém na 17ª, com 24 pontos

O Cruzeiro usou um time misto neste sábado (8) e empatou sem gols com o Sport, na Ilha do Retiro, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida de pouca criatividade de ambos os lados. O time mineiro ainda desperdiçou um pênalti cobrado por Raniel, revelado pelo Santa Cruz, defendido por Magrão. O goleiro de 41 anos tem feito história com a camisa do...