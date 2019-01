Esporte Cruzeiro oficializa a renovação de contrato do meia Thiago Neves por dois anos Caso dispute 42 partidas nesta temporada, o vínculo de Thiago Neves será automaticamente renovado, até 2021

O Cruzeiro oficializou nesta segunda-feira a renovação de contrato do meia Thiago Neves. Após uma reunião na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, o jogador assinou um novo vínculo com o clube mineiro, que terá duração até o final da temporada de 2020, com possibilidade de prorrogação para 2021. Vai continuar nevando em BH! @thneves10 renovou seu contrato o...