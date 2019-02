Esporte Cruzeiro monitora atacante Michael Direção mineira define atacante do Goiás como "bom jogador", mas não decidiu se irá formalizar proposta pelo jogador

As especulações sobre uma possível venda do atacante Michael, do Goiás, continuam. O clube da vez é o Cruzeiro, que segundo o portal UOL, monitora o jogador esmeraldino e o trata como plano B caso a negociação com o atacante Keno não evolua. A direção da Raposa confirmou que avalia o atacante esmeraldino. “Não tomamos nenhuma decisão. Monitoramos vários jogadores...