Esporte Cruzeiro larga na frente do Fla nas oitavas de final Em duelo de times brasileiros, Raposa ignora condição de visitante e bate o Flamengo por 2 a 0. Corinthians é derrotado no Chile

Organizado, coeso e eficiente, o Cruzeiro surpreendeu o Flamengo no Maracanã nesta quarta-feira e abriu boa vantagem no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Com gols de Arrascaeta e Thiago Neves, o time mineiro derrotou o rival carioca por 2 a 0 e ficou muito confortável para decidir a vaga em casa no jogo da volta. O Cruzeiro sobrou no Maracanã e domi...