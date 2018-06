Esporte Cruzeiro empata com Paraná e segue fora da zona de classificação da Libertadores Paraná vai para a parada da Copa do Mundo da Rússia na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos

Em jogo com nove cartões amarelos e com direito à expulsão do técnico Rogério Micale por reclamação, Paraná e Cruzeiro ficaram no empate por 1 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Durival Brito, em Curitiba, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não agradou ninguém. O Paraná vai para a parada da Copa do Mundo da Rússia na zona de rebaixamento, com apenas ...