Esporte Cruzeiro e Atlético-MG empatam sem gols no Mineirão Nos bastidores, as diretorias brigaram em razão do preço dos ingressos para a torcida atleticana

Em clássico morno, com poucas emoções e repleto de erros dos dois lados, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram sem gols neste domingo, no Mineirão, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e frustraram os seus torcedores. O clássico foi mais quente fora de campo do que dentro dele. Enquanto as diretorias brigaram nos bastidores em razão do preço dos ingressos p...