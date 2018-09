Esporte Cruzeiro critica juiz, pede investigação de expulsão e cogita 'medida judicial' Em lance polêmico na noite do primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores, o zagueiro Dedé é expulso através do uso do VAR e gera revolta por parte da diretoria do time

A diretoria do Cruzeiro não escondeu a indignação com a expulsão do zagueiro Dedé na derrota para o Boca Juniors por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, na Bombonera, em Buenos Aires, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Em nota (segue link da nota na integra abaixo), o time mineiro atacou o árbitro da partida, criticou a Conmebol e avisou que poderá até tomar "...