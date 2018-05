Esporte Cruzeiro bate o Racing no Mineirão e avança como líder da chave na Libertadores O resultado levou o Cruzeiro aos mesmos 11 pontos do Racing, mas com vantagem no saldo de gols

O Cruzeiro derrotou o Racing nesta terça-feira, no Mineirão, e garantiu a primeira colocação do Grupo E na Libertadores. A equipe contou com um início fulminante, marcou duas vezes nos primeiros dez minutos e derrotou o rival argentino por 2 a 1 para avançar às oitavas de final como campeã da chave. Thiago Neves e Lucas Silva marcaram para o time celeste. Centurión d...