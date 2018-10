Esporte Cruzeiro bate o Corinthians no Mineirão e abre vantagem na decisão da Copa do Brasil Meia Thiago Neves marcou o único gol da partida, no final do primeiro tempo. Jogo da taça será na próxima quarta-feira (17), na Arena Corinthians, em São Paulo

O Corinthians voltou a apresentar os mesmos defeitos dos últimos jogos e perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira no Mineirão, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O ataque, mais uma vez foi ineficiente e não chutou a gol. O setor defensivo deu espaço e Thiago Neves deitou e rolou. O jogador cruzeirense infernizou a zaga corintiana e...