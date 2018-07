Esporte Croatas fazem festa no gramado com vaga histórica e técnico diz: 'Ainda tem mais' Os croatas superaram a última boa campanha da seleção, em 1998, quando chegou na semifinal e ficou com a terceira colocação

A Croácia alcançou pela primeira vez em sua história uma vaga na final da Copa do Mundo ao vencer a Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação nesta quarta-feira (11), em Moscou. Como não poderia deixar de ser, os jogadores fizeram grande festa ao apito final do árbitro no gramado. Todos correram para atrás de um dos gols onde estavam torcedores e familiares dos atleta...