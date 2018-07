Esporte Croatas admitem que não esperavam chegar à semifinal da Copa Seleção enfrenta a Inglaterra na quarta-feira (11) e quem passar estará na decisão do Mundial

Dois dias antes de um dos jogos mais importantes da história da Croácia, dois atacantes foram convocados para conversar com os jornalistas na apertada e desconfortável coletiva de imprensa realizada em um dos campos anexos ao estádio Luzhniki, palco do jogo de quarta-feira contra a Inglaterra às 15h (horário de Brasília), na segunda semifinal da Copa do Mundo da Rússia -...