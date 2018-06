Esporte Croácia vence, confirma liderança do Grupo D e elimina a Islândia da Copa Croatas terão pela frente a Dinamarca nas oitavas de final do Mundial

Uma das sensações desta Copa do Mundo, a Islândia parou pelo caminho e foi eliminada na fase de grupos na Rússia. Nesta terça-feira, a estreante precisava vencer a classificada Croácia em Rostov para sonhar com a vaga nas oitavas, mas foi derrotada por 2 a 1 e viu cair por terra o sonho de avançar no torneio. Melhor para os croatas, que mantiveram os 100% de aproveitamento e...