Esporte Croácia tem torcida de “órfãos” Brasileiros que esperam ver a seleção de Tite na reta final optam por apoiar a Croácia na decisão contra a França

A ausência do Brasil na reta final da Copa do Mundo deixou muitos “órfãos” em solo russo. Em um giro por Moscou é fácil esbarrar com alguém com uma camisa verde-amarela da seleção ou de algum clube nacional. Após uma viagem longa e de alto custo, muitos optaram por permanecer na Rússia, aproveitar para fazer turismo e adotar outro time para torcer no Mundial. Na final deste ...