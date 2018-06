Esporte Croácia confirma o favoritismo e derrota a Nigéria na estreia da Copa do Mundo O resultado leva a Croácia à liderança do grupo, com três pontos

A Croácia confirmou o favoritismo na estreia da Copa do Mundo e começou o torneio na Rússia com o pé direito ao vencer a Nigéria por 2 a 0 neste sábado, na Arena Kaliningrado, em Kaliningrado, para a festa dos mais de seis mil torcedores croatas no estádio. O duelo foi o primeiro da história entre as seleções em Mundiais e fechou a primeira rodada do Grupo D. O resul...